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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit PKW kollidiert - Motorradfahrer schwer verletzt

POL-HX: Mit PKW kollidiert - Motorradfahrer schwer verletzt
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Marienmünster (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 01.05.2026, um 16:25 Uhr in Marienmünster-Löwendorf.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Georgsmarienhütte befuhr die L 946 aus Richtung Niese kommend in Fahrtrichtung Löwendorf. Im insgesamt sehr kurvigen Straßenabschnitt vor der Ortszufahrt Löwendorf geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden.

Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kam schließlich im linksseitigen Straßengraben zum Liegen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 25-jährige musste mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der beteiligte PKW-Fahrer erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde durch die Rettungskräfte vor Ort behandelt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Darüber hinaus musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle durch die Feuerwehr von ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten gereinigt werden.

Die L 946 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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