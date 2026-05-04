Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallreicher Feiertag im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am Maifeiertag, 1. Mai, waren die Einsatzkräfte der Polizei im Kreis Höxter stark gefordert. Insgesamt ereigneten sich im Tagesverlauf sieben Verkehrsunfälle, bei denen jeweils Zweiräder beteiligt waren. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, teils schwer. Den Auftakt bildete gegen 11.15 Uhr ein Unfall in Höxter. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin war auf der Paul-Keller-Straße in Richtung Lütmarser Straße unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen stark abbremste und über den Lenker stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nur kurze Zeit später, gegen 11.50 Uhr, kam es auf dem Weserradweg bei Beverungen-Blankenau zu einem weiteren Unfall. Ein 44-jähriger Familienvater, der mit seiner Familie auf Fahrrädern unterwegs war, stürzte, als ein 24-jähriger Fußgänger plötzlich aus einem Gebüsch auf den Radweg trat. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Zu einer direkten Kollision kam es nach derzeitigem Stand nicht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Steinheim-Sandebeck ein Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrerinnen aus Marienmünster. Eine 51-Jährige fuhr auf der Wintruper Straße auf eine stehende 50-Jährige auf. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später, gegen 13.55 Uhr, verunglückte ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Langenhagen auf der Räuschenbergstraße in Höxter-Brenkhausen. Er kam nach bisherigen Erkenntnissen von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete sich in Warburg auf der Delbrückstraße. Eine 74-jährige Autofahrerin kollidierte trotz Vollbremsung mit einem 27-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf Höhe eines Fußgängerüberwegs auf die Straße fuhr. Der Mann wurde leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 16.25 Uhr kam es auf der L946 zwischen Niese und Löwendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Georgsmarienmünster geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines 28-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Den Abschluss des unfallreichen Tages bildete ein weiterer Unfall auf dem Weserradweg zwischen Beverungen und Blankenau. Zwei Rennradfahrer - ein 44-Jähriger aus Köln und ein 45-Jähriger aus Bremen - fuhren hintereinander, als sich ihre Fahrräder berührten. Der 45-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 44-Jährige blieb unverletzt. Verkehrskontrollen am Feiertag Neben den zahlreichen Unfallaufnahmen führte der Verkehrsdienst gezielte Kontrollen auf der gesperrten Strecke der L755 zwischen Langeland und Altenbeken durch. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: - 31 Verwarngelder wurden erhoben - 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt - In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt /rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell