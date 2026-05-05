POL-HX: Baustellenampel und Warnbaken umgestellt - Polizei sucht Zeugen
Willebadessen (ots)
In der Nacht von Samstag, 2. Mai, auf Sonntag, 3. Mai, haben bislang unbekannte Täter in Willebadessen eine Gefahrenstelle im Straßenverkehr verursacht. An einer Baustelle auf der Bahnhofstraße, in Höhe des Kreisverkehrs, wurde die dort installierte Baustellenampel verdreht. Zudem stießen die Täter mehrere Warnbaken um. Durch die Manipulation der Verkehrssicherungseinrichtungen entstand eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder durch die veränderte Baustellensituation gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek
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