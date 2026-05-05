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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Baustellenampel und Warnbaken umgestellt - Polizei sucht Zeugen

Willebadessen (ots)

In der Nacht von Samstag, 2. Mai, auf Sonntag, 3. Mai, haben bislang unbekannte Täter in Willebadessen eine Gefahrenstelle im Straßenverkehr verursacht. An einer Baustelle auf der Bahnhofstraße, in Höhe des Kreisverkehrs, wurde die dort installierte Baustellenampel verdreht. Zudem stießen die Täter mehrere Warnbaken um. Durch die Manipulation der Verkehrssicherungseinrichtungen entstand eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder durch die veränderte Baustellensituation gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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