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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Grundstücksmauer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Bereits am Montag, 27. April, kam es im Beverunger Ortsteil Würgassen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Gegen 7 Uhr hörte eine Anwohnerin im Bereich Würrigser Straße / Ecke Michaelstraße einen lauten Knall. Erst einige Zeit später wurden frische Beschädigungen an einer dortigen Gartenmauer festgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen und anhand der Spurenlage gehen die eingesetzten Beamten davon aus, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug - möglicherweise ein Lkw - beim Abbiegen die Mauer touchierte und beschädigte. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Höxter bittet nun um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu einem verdächtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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