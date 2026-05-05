Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 94-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Höxter (ots)

Am Montag, den 4. Mai, kam es auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 94-jähriger Mann mit einem Renault Captur den Parkplatz und streifte dabei einen geparkten Skoda. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich die 30-jährige Fahrzeughalterin im Skoda auf der Rückbank. Sie beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und verständigte umgehend den Notruf. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 94-jährigen Fahrzeugführer später an seiner Wohnanschrift antreffen. Da das verursachende Fahrzeug rundherum Beschädigungen aufwies, wurde eine Überprüfung der Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde angeregt. Der entstandene Sachschaden am Skoda beläuft sich auf rund 1.000 Euro./rek

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