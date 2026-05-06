Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Allgemeine Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Warburg (ots)

Am Dienstag, 5. Mai, führten Beamte der Polizeiwache Warburg eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Papenheimer Straße in Fahrtrichtung B252 durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Citroën mit polnischer Zulassung angehalten. Am Steuer befand sich ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger, auf dem Beifahrersitz seine 40-jährige Ehefrau. Der Fahrer gab zunächst an, ausschließlich polnisch zu sprechen. Da ein Polizeibeamter diese Sprache beherrschte, konnte die Kontrolle unmittelbar auf Polnisch fortgeführt werden. Im Verlauf der Überprüfung machte der Fahrer zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Nach weiteren Ermittlungen und durch die Vorlage eines Ausweisdokuments durch die Beifahrerin konnten die tatsächlichen Personalien des Mannes festgestellt werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt./rek

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