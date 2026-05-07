Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Abbiegevorgang endet mit drei beschädigten Fahrzeugen

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Steinheim (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai, ereignete sich gegen 16.10 Uhr im Kreuzungsbereich Sedanstraße / Anton-Spilker-Straße in Steinheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Ein 52-jähriger Mann aus Steinheim befuhr mit einem VW Passat die Sedanstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Anton-Spilker-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 30-jähriger Mann aus Steinheim mit einem Mercedes die Sedanstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Passat gegen einen Volvo geschoben, der auf der Anton-Spilker-Straße im Kreuzungsbereich wartete. In dem Volvo befanden sich ein 19-jähriger Fahrer sowie ein 43-jähriger Beifahrer. Der 52-jährige Fahrer des VW Passat erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 25.000 Euro./rek

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