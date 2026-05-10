Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots)

Am 9. Mai 2026 kam es in Höxter, Möllingerstraße 8, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 57-jährige Fahrzeugführern aus Höxter parkte gegen 08:45 Uhr ihren PKW Ford Focus auf dem Parkplatz hinter dem Amtsgericht. Als sie gegen 15:10 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am hinteren, linken Kotflügel fest. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug muss beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde daher eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (052719620) zu melden. /RS

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