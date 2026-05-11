Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ohne Führerschein, aber mit Drogen am Steuer

Höxter (ots)

Ohne Führerschein, aber mit Drogen am Steuer wurde ein 28-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Höxter-Godelheim erwischt.

Am Freitag, 8. Mai, führte die Polizei auf der B 64 in Godelheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde um 18.30 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer angehalten. Der junge Autofahrer überschritt mit einem Ford Fiesta die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts um 16 km/h nach Abzug der Toleranz.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten eindeutige Zeichen für einen Drogenkonsum beim 28-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest der Polizei ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug somit ohne Fahrerlaubnis geführt hat.

Eine Blutprobe veranlasst, dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. /gro

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