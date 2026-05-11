POL-HX: Fußgängerin wird von einem Auto erfasst
Steinheim (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10. Mai, um 11.40 Uhr, wurde in Steinheim-Ottenhausen eine 63-jährige Frau leicht verletzt. Ein 42-jähriger Autofahrer achtete bei einem Wendemanöver nicht auf eine vorbeilaufende Fußgängerin. Beim Zurücksetzen in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes in Ottenhausen erfasste er die 63-jährige Fußgängerin.
Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und Rippenbereich. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.
/gro
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