Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin wird von einem Auto erfasst

Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10. Mai, um 11.40 Uhr, wurde in Steinheim-Ottenhausen eine 63-jährige Frau leicht verletzt. Ein 42-jähriger Autofahrer achtete bei einem Wendemanöver nicht auf eine vorbeilaufende Fußgängerin. Beim Zurücksetzen in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes in Ottenhausen erfasste er die 63-jährige Fußgängerin.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und Rippenbereich. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

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