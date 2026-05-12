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Polizei Eschwege

POL-ESW: Hoher Schaden bei Unfall zwischen Pkw und Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Eschwege

Eschwege (ots)

Eschwege (Werra-Meißner-Kreis):

Mit einem hohen Schaden, aber zum Glück ohne Verletzte, ging am gestrigen Montagabend um 22:15 Uhr ein Unfall zwischen einem Mitsubishi und einem Streifenwagen in der Augustastraße in Eschwege aus. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, befand sich die am Unfall beteiligte Streife der Polizeistation Sontra auf einer dringenden Einsatzfahrt auf der Augustastraße in Richtung Reichensächser Straße. Aus taktischen Gründen hatten die Polizisten aus Sontra die Sondersignale an dem Mercedes Vito ausgeschaltet. Als die Fahrerin des Streifenwagens zum Überholen des vorausfahrenden Mitsubishi ansetzte und sich das Polizeifahrzeug neben dem Pkw befand, setzte der Fahrer aus Eschwege den Blinker nach links und bog in die Schillerstraße ab, wobei beide Fahrzeuge kollidierten. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Mitsubishi noch gegen eine Grundstücksmauer, wo der Pkw mit einem Schaden von 10.000 Euro zum Stehen kam. Mit 5.000 Euro und 2.000 Euro schlagen die Schäden am Streifenwagen und an der Steinmauer zu Buche. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Hergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: + 49 561 910 1029
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

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