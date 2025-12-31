PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Berauscht in den Silverstertag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.12.2025 um 11:50 Uhr wurde eine 25-Jährige aus Neustadt/W. in der Branchweilerhofstraße mit ihrem VW in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei der Dame Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest in der Dienststelle verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Angehörigen übergeben wurde. Nun kommt auf die Neustadterin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner muss die 25-Jährige mit weiteren Konsequenzen von Seiten der Führerscheinstelle rechnen, da sich diese noch in der Probezeit befindet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

