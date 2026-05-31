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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 72-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots)

Seit dem frühen Freitagmorgen wird ein 72-Jähriger aus Bad Waldsee vermisst. Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem ein Hubschrauber und Mantrailer-Hunde eingesetzt wurden, verliefen bislang erfolglos. Der Senior wurde zuletzt im Bereich des Bleiche-Parkplatzes gesichtet. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich aufgrund seines Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befindet und bittet daher die Bevölkerung um Hinweise. Der 72-Jährige wird als 180 cm groß und etwa 63kg schwer beschrieben. Er war zuletzt mit einem grauen Schlafanzugoberteil und einer dunkelblauen Hose bekleidet. Möglicherweise trägt er zudem eine Jacke. Lichtbilder des Vermissten sind unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-waldsee-vermisstenfahndung-2/

abrufbar.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Seniors, der auch in Baindt, Wolfegg oder Aulendorf Hinwendungsorte hat, nimmt die Polizei unter 0751/803-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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