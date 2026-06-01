Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen im Karl-Sonnenschein-Weg verursacht hat. Zwischen Freitag, den 22.05., und Sonntag, den 31.05., streifte der Unbekannte, möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug, beim Vorbeifahren einen geparkten Mazda und beschädigte diesen erheblich an der linken Fahrzeugseite. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die die Unfallzeit genauer eingrenzen können oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 27-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol und pustete bei einem Alkoholvortest über 1,2 Promille. Er musste daraufhin seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 27-Jährigen. Sollte sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, muss er sich hierfür strafrechtlich verantworten.

Altshausen

Von Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Opel ist am frühen Montagmorgen ein 19-Jähriger auf der B 32 im Bereich der Einmündung Schönenberg von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Eigenen Angaben zufolge hatte sich der Fahrer durch ein Wildtier erschrocken, das die Fahrbahn querte. Bei einem Ausweichmanöver verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich in einem Graben zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 19-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Bad Wurzach / Rupprechts

Moped gestohlen

Wegen Diebstahls eines Mopeds des Herstellers "Husqvarna" ermittelt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu und bittet um Hinweise. Unbekannte haben sich offenbar zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Zutritt zu einem Schopf in Rupprechts verschafft und das Zweirad gestohlen. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Mopeds geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Polizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Nach dem Brand eines Pkws in der Eschachstraße am Samstag gegen 23.30 Uhr ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Mehrere Personen, darunter auch der Fahrzeughalter, hatten starken Rauch in dem geparkten VW bemerkt und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden dürfte sich einer ersten Schätzung zufolge auf wenige tausend Euro belaufen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus und überprüft in diesem Zuge erste Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen im Umfeld des Fahrzeughalters. Personen, die den Brand beobachtet oder verdächtige Personen im Bereich des Fahrzeugs wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch im Allgäu zu melden.

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