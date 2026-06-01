Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fensterscheiben an Gemeindesaal eingeschlagen

Mit Steinen haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagabend zwei Fensterscheiben des Gemeindesaals in der Pacellistraße eingeworfen und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Um die Fenster provisorisch zu verschließen, musste die Feuerwehr ausrücken. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Frau unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Vogelsangstraße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen sexueller Belästigung und sucht nach einem bislang unbekannten Jogger. Eine 38-jährige Passantin war demnach zu Fuß unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten näherte, ihren Rock hochzog und ihr einen starken Schlag auf das Gesäß verpasste. Ein Anwohner verfolgte den flüchtigen Täter noch über die Vogelsangstraße in Richtung Eckenerstraße, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Auch eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos. Der gesuchte Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und sportlich beschrieben. Er hat eine auffallend helle Hautfarbe und war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen schwarzen Jogginghose, einem hellblauen T-Shirt sowie einer schwarzen Basecap bekleidet. Anwohner und andere Personen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder weitere Hinweise auf den beschriebenen Jogger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Zwei Verletzte nach Zweiradunfall

Eine schwer verletzte Radfahrerin, ein leicht verletzter Rollerfahrer und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Riedheim und Efrizweiler. Eine 64-jährige Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem Trekkingrad in Begleitung eines vorausfahrenden Zeugen unterwegs. Von hinten näherte sich der 49-jährige Fahrer eines Elektro-Leichtkraftrades, der an der Radfahrerin vorbeiziehen wollte. Als sich der Rollerfahrer im Überholvorgang auf gleicher Höhe mit der Frau befand, setzte diese zum Linksabbiegen auf einen Feldweg an, wodurch es zur seitlichen Kollision kam. Beide Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurden beide Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 64-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Tettnang

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagmorgen nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Prinz-Eugen-Straße das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Unfallflucht. Der Unbekannte touchierte zwischen kurz nach 8 Uhr und kurz nach 9 Uhr einen dort abgestellten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Dadurch entstanden an der hinteren rechten Tür tiefe Kratzer. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Überlingen

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 10.45 Uhr auf der K 7769 zwischen Bruckfelden und Lippertsreute einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte kam einem Linienbus in einer engen Kurve mit einem weißen VW T-Roc entgegen und streifte diesen an der linken Fahrzeugseite. Dadurch entstand am Bus ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne anzuhalten, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Bruckfelden fort. Das flüchtige Fahrzeug hatte mutmaßlich ein Friedrichshafener Kennzeichen (FN), war mit zwei älteren Personen besetzt und müsste an der linken Seite beschädigt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unfallflucht auf Naturkostmarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall hat am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Naturkostmarktes in der Rengoldshauser Straße hat eine bislang unbekannte Autofahrerin das Weite gesucht. Die Unbekannte touchierte beim Einparken in eine Lücke die rechte Seite eines dort abgestellten Wagens und verursachte einen Sachschaden von über 1.500 Euro. Beim anschließenden Ausparken stieß sie offenbar erneut gegen das Fahrzeug, verweilte noch wenige Sekunden und fuhr dann vom Gelände. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die geschädigte Autobesitzerin. Bei dem flüchtigen Fahrzeug der Verursacherin handelt es sich um einen Fiat Ducato Kombi mit Hamburger Kennzeichen (HH). Die Fahrerin wird mit dunklen, kurzem bis mittellangem Haar beschrieben. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Fahrerin des Fiat Ducato geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Sipplingen

Auseinandersetzung vor Club - Polizei sucht Zeugen und Videomaterial

Nach einem Raubdelikt vor einem Beachclub in der Seestraße am späten Samstagabend bittet die Kriminalpolizei dringend um Mithilfe. Gegen 23 Uhr geriet eine Gruppe von vier bis fünf unbekannten Männern mit einem 30-Jährigen in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Mann attackiert, im Gesicht verletzt und um zwei Handys sowie seinen Geldbeutel gebracht worden sein. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Haupttäter wird als etwa 30 Jahre alt mit dunklen Haaren, dunklem Bart und dunklem T-Shirt beschrieben. Ein Komplize war circa 26 Jahre alt und trug eine Basecap sowie ein beiges Oberteil, ein weiterer Mann fiel durch ein pinkes T-Shirt auf. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder das Geschehen gefilmt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall auf der B 31

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Ein 52-jähriger Nissan-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen, als er auf Höhe Birnau aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet auf den Gehweg und prallte frontal gegen ein Geländer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert und kollidierte dort mit dem nachfolgenden Mercedes eines 25-Jährigen. Der 52-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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