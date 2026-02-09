PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach Verkehrsunfall auf der B62
Auffahrt Siegstraße - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Bereits am 31.01.2026 (Samstag) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der B62 / Auffahrt Siegstraße in Weidenau gekommen. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Beteiligten sucht nun die Polizei nach Unfallzeugen.

Gegen 18 Uhr war ein 34-Jähriger war mit einem weißen BMW über die B62 aus Siegen-Weidenau in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Als er den Kreuzungsbereich zur Siegstraße überfuhr, kam von rechts ein grauer Mercedes. Dessen 65-jähriger Fahrer wollte nach links in Richtung Siegen-Weidenau abbiegen. Die Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen und es kam zum Zusammenstoß.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

