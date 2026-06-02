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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Mann wird bei Autokauf Opfer eines Betrugs

Ein augenscheinlich unschlagbar günstiges Angebot für den Kauf eines Pkw ist einem Senior zum Verhängnis geworden. Der Mann war im Internet auf den Wagen aufmerksam geworden und nahm mit dem vermeintlichen Verkäufer Kontakt auf. Dieser forderte knapp 82.000 Euro per Vorkasse und sicherte die Auslieferung des Fahrzeugs zu. Als der Wagen zum vereinbarten Termin jedoch nicht geliefert wurde und der Kontakt zum Verkäufer abbrach, wurde der Senior misstrauisch und kontaktierte das Autohaus direkt. Dabei stellte sich heraus, dass er Opfer eines Betrugs wurde und der Wagen dort nicht zum Verkauf steht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor vermeintlich lukrativen Angeboten, deren Anbieter vor Auslieferung des Produkts auf Vorkasse drängen.

Hohentengen

Ausweichmanöver fordert zwei Verletzte und Totalschaden

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Ölkofen und Eichen sind am frühen Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Audi-Lenkerin wich gegen 2 Uhr eigenen Angaben zufolge einem Reh aus, verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. In einem angrenzenden Graben kam der Audi zum Stillstand. Während die 23-Jährige leichte Verletzungen erlitt, wurde ihr 22-jähriger Beifahrer mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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