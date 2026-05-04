Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Gedenktag des heiligen Florian: Würdigung des Feuerwehrdienstes in Bergheim durch Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

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Bergheim (ots)

Am Montag, 4. Mai 2026, beging die Kreisstadt Bergheim gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung, Feuerwehr und Gesellschaft auf der Feuer- und Rettungswache Bergheim den Gedenktag des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr.

Der Florianstag ist traditionell ein Anlass, um den Einsatz und das außergewöhnliche Engagement der Feuerwehrangehörigen zu würdigen. Gleichzeitig dient er dem Gedenken an diejenigen, die im Dienst ihr Leben verloren haben. In diesem Jahr erhielt die Veranstaltung eine besondere Bedeutung durch die erstmalige gemeinsame Ausrichtung mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen e.V. (VdF NRW). Die Feier unterstrich eindrucksvoll die enge Verbindung zwischen Land, Kommune und den Einsatzkräften vor Ort.

Nach der offiziellen Eröffnung sprach NRW-Innenminister Herbert Reul, und würdigte den herausragenden Einsatz der Feuerwehren für die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen: "Die Feuerwehr ist immer dann da, wenn andere in Not sind - rettet, löscht, birgt und schützt rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Dafür braucht es Mut, tiefe Überzeugung und den starken Willen, zu helfen. Mit dem Florianstag setzen wir ein deutliches Zeichen der Solidarität, Wertschätzung und Dankbarkeit. Sicherheit hat leider auch ihren Preis und manchmal zahlen mutige Menschen mit ihrem Leben dafür. Gedenken heißt für uns alle auch Lernen. "Es wird immer unvermeidbare Gefahren geben - aber wir müssen sie erkennen und minimieren, um unsere Einsatzkräfte bestmöglich zu schützen."

Ein weiterer Beitrag erfolgte durch den Vorsitzenden des VdF NRW, Christoph Schöneborn, der die Rolle des Feuerwehrwesens auf Landesebene hervorhob und die starke Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr betonte: "Feuerwehr bedeutet mehr als Technik und Einsatz - es ist gelebte Kameradschaft, Verantwortung und Vertrauen. Diese Werte tragen unser System und machen uns stark für die Herausforderungen der Zukunft."

Ein Grußwort an die Gäste und Feuerwehrleute richtete zudem der Bürgermeister der Kreisstadt Bergheim, Volker Mießeler. Er stellte die Bedeutung der Feuerwehr für das gesellschaftliche Leben in der Stadt heraus: "Die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Stadtgemeinschaft. Sie steht für Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Verlässlichkeit - Werte, die Bergheim prägen und stark machen."

Die Veranstaltung wurde durch eine Andacht abgerundet. Die Worte luden zur Besinnung ein und schufen Raum für gemeinsames Gedenken. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch den Musikzug der Feuerwehr der Stadt Eschweiler, der mit seinen Beiträgen für einen feierlichen und würdevollen Rahmen sorgte.

Das Land Nordrhein-Westfalen und die Kreisstadt Bergheim unterstreichen mit dieser Veranstaltung ihre tiefe Verbundenheit mit der Feuerwehr und danken allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Dienst zum Schutz der Bevölkerung. Der Florianstag bleibt damit nicht nur ein Tag des Gedenkens, sondern auch ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung.

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