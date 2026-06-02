Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Weißenau

Mann verletzt - Polizei ermittelt

Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 50-Jähriger angibt, am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße von Unbekannten angesprochen und verletzt worden zu sein. Die Unbekannten fragten demnach nach Tabak, sollen ihr Gegenüber anschließend mit einem Stein am Kopf verletzt haben und flüchteten später mit persönlichen Gegenständen des 50-Jährigen. Personen, die zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr am Bahnübergang Weissenau unterwegs waren und Angaben zu der Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Geparkten Pkw gestreift

Mehrere Kratzer an der Fahrertüre sowie einen abgebrochenen Seitenspiegel hat ein Fahrzeughalter am Montagnachmittag im Lerchenweg an seinem geparkten Seat bemerkt. Der Wagen war dort seit Freitagnachmittag abgestellt und wurde offenbar von einem Verkehrsteilnehmer, möglicherweise von einem Kind auf einem Fahrrad, gestreift. Um die Schadensregulierung kümmerte sich bislang niemand, weshalb das Polizeirevier Ravensburg wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Waldburg

Sachbeschädigung an E-Ladestation

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht, den Ladestecker aus einer E-Ladestation in der Amtzeller Straße heraus zu hebeln und dabei Sachschaden verursacht. Ein Carsharing-Fahrzeug, das zu dieser Zeit an der Ladesäule angeschlossen war, blieb unbeschädigt. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr drei männliche Personen beobachtet, die sich an der Ladesäule aufgehalten haben und anschließend mit einem älteren, silbernen VW Polo davongefahren sind. Ob die Personen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen und was das Ansinnen der Tat war, ist derzeit noch unklar. Weitere Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung und den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden. Auf welche Summe sich der Sachschaden beläuft, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt.

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