PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann in Wohnung ausgeraubt

Limburg (ots)

Runkel-Arfurt, Am Kunzeberg,

Sonntag, 17.05.2026, 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Sonntagabend meldete ein Senior aus Runkel-Arfurt einen Überfall in seinem Wohnhaus. Den Angaben des Mannes nach sollen zwei unbekannte Männer gegen 20:30 Uhr an seiner Haustür in der Straße "Am Kunzeberg" geklingelt haben. Als der Bewohner den beiden öffnete, hätten diese ihn unvermittelt bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kam, fehlte Bargeld aus seinem Haus. Zu den Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei 20 und 40 Jahre alte Männer gehandelt haben soll.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt in der Sache und nimmt verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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