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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Flucht vom Bahnsteig endet in Handschellen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Versuch eines Mannes, sich polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, ist misslungen.

Am Dienstagmittag meldete sich das Zugpersonals eines ICE, der auf dem Weg von Nürnberg in Richtung Erfurt unterwegs war, weil es Probleme mit einem fahrscheinlosen Reisenden gegeben haben soll.

Bei Ankunft des Schnellzuges am Erfurter Hauptbahnhof nahm der betreffende Mann die Beine in die Hand und versuchte, vor den Bundespolizeistreife zu flüchten. Die Rechnung ging nicht auf, denn die Beamten konnten ihn am Stadtpark stellen und vorläufig festnehmen.

Der 22-jährige Vietnamese wollte sich in doppelter Hinsicht entziehen, denn neben der ticketlosen Reise hatte er auch vor, seinen unerlaubten Aufenthalt in der Bundesrepublik zu verschleiern.

Zur Einleitung weiterer aufenthaltsrechtlicher Obliegenheiten wurde der Mann an die zuständige Behörde übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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