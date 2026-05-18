PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geld aus Büro gestohlen +++ Pkw entwendet +++ Kollision an einer Kreuzung +++ Informationsstand zur Einbruchsprävention

Limburg (ots)

1. Geld aus Büro gestohlen,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Samstag, 16.05.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 11:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Büro eines Getränkehandels in Bad Camberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr über einen Lagerraum Zutritt zu dem Gebäude in der Frankfurter Straße, indem sie das heruntergelassene Rolltor gewaltsam anhoben. Anschließend gelangten sie in das Büro und entwendeten Bargeld.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Pkw entwendet,

Limburg, Roßmarkt, Sonntag, 17.05.2026, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(lr) Am Sonntagabend wurde ein Auto in Limburg entwendet. Die unbekannten Täter entwendeten zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise einen grauen Audi A2 von einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Roßmarkt". Anschließend machten sich die Täter mit dem Auto in unbekannte Richtung aus dem Staub. Zuletzt war an dem Audi die Kennzeichen LM-HR 209 angebracht gewesen.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Kollision an einer Kreuzung,

Limburg, Pariser Straße, Montag, 18.05.2026, 02:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Montag kam es in Limburg zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Gegen 02:00 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines schwarzen BMW 1er die Bundestraße 8 in Richtung Lindenholzhausen und beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in die Pariser Straße abzubiegen. In entgegengesetzte Richtung befuhr der 41-jährige Fahrer eines schwarzen Citroen A5 die B8, mit der Absicht, in Richtung Limburg-Stadt zu fahren. Als er dafür an der Kreuzung abbiegen wollte, kam ihm der 20-Jährige entgegen, welcher ersten Erkenntnissen nach, eine rot geschaltete Ampel übersah. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

4. Informationsstand zur Einbruchsprävention, Hadamar, Untermarkt, Mittwoch, 20.05.2026, 10 Uhr bis 12 Uhr

(da)Am Mittwoch informiert die Polizei in Hadamar an einem Stand rund um das Thema "Einbruchsprävention". Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr sind die Polizeibeamtinnen und -beamte vor dem Rathaus am Untermarkt vertreten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort praxisnahe Tipps, wie sie ihr Zuhause effektiv gegen Einbruch schützen können - von mechanischen Sicherungen über Verhaltenshinweise bis hin zu technischen Möglichkeiten. Ziel der Aktion ist es, durch Aufklärung und Präsenz vor Ort einen Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen zu leisten. Die Polizei lädt alle Interessierten herzlich ein, den Stand zu besuchen und sich umfassend zu informieren.

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