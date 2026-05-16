PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung nach Trinkgelage +++ Körperverletzung +++ Verkehrsunfallflucht Staffel +++ Unfallfluchten unter Alkoholeinfluss +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung mittels Messer, Weilburg, Bogengasse, Samstag, 16.05.2026, 00:19 Uhr,

Am frühen Samstagmorgen wurden in Weilburg zwei Männer durch den Einsatz eines Messers verletzt.

Am Samstag kurz nach Mitternacht, kam es in einer Wohnung in der Bogengasse in Weilburg zu Streitigkeiten unter drei rumänischen Staatsangehörigen. Diese hatten zuvor reichlich Alkohol konsumiert und gerieten daraufhin in Streit. Der Streit eskalierte, man schlug sich und schließlich wurden zwei Geschädigte durch den 24-jährigen Beschuldigten mit einem Messer an den Armen verletzt. Der Beschuldigte flüchtete daraufhin aus der Wohnung, konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Die Geschädigten wurden in Krankenhäusern behandelt. Die Kriminalpolizei war mit Kräften am Tatort und sicherte Beweismittel.

2.Körperverletzung und Bedrohung,

Limburg, Jahnstraße, Sportplatz Blumenrod, Freitag, 15.05.2026, 21:00 Uhr,

Am Freitagabend kam es im Bereich des Sportplatz Blumenrod zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Ein unbekannter Täter packte den 15-jährigen Geschädigten am Kragen und bedrohte ihn verbal. Dabei kratzte der Angreifer dem Jugendlichen an der rechten Wange, wodurch dieser leichte Verletzungen im Gesicht erlitt. Währenddessen hielt ein weiterer unbekannter Täter eine Bierflasche in der Hand und machte damit eine ausholende sowie bedrohliche Bewegung in Richtung des Geschädigten. Beim Eintreffen der Streife hatten sich die Täter entfernt und konnten auch im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

3.Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, Limburg-Staffel, K476, Freitag, 15.05.2026, 22:07 Uhr,

Am Freitagabend verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall und flüchtete vom Unfallort.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW Ford Fiesta mit Pforzheimer Kennzeichen befuhr die K 476 aus Gückingen kommend in Fahrtrichtung der L 3447 nach Staffel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit mehreren größeren Sträuchern und Bäumen. Das Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrbahn im Graben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der PKW wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4.000EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

4.Unfallflucht nach Kollision mit Holzstapel, Hünfelden-Mensfelden, Mensfelder Kopf, Freitag, 15.05.2026, 15:59 Uhr,

Am Freitagmittag kam es in Mensfelden zu einer Verkehrsunfallflucht nach dem Zusammenstoß mit einem Holzstapel.

Am Mensfelder Kopf ist ein 53-jähriger Fahrzeugführer rückwärts gegen einen Holzstapel gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Bei dem Unfall wurde unter anderem die Heckscheibe des Fahrzeugs beschädigt und fiel heraus.

Zeugen konnten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen und der Polizei mitteilen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf suchte eine Streife die Halteranschrift des Fahrzeugs auf. Dort konnte der mutmaßliche Fahrer angetroffen werden.

Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten an, Alkohol konsumiert zu haben. Die Person wurde festgenommen und zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden betrug 500 EUR.

5.Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Brechen-Oberbrechen, Bundesstraße 8, Freitag, 15.05.2026, 15:45 Uhr,

In Oberbrechen ereignete sich am Freitagmittag eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Ein Zeuge beobachtete einen silberfarbenen Peugeot der von der Weyerer Straße in Oberbrechen auf die B 8 in Fahrtrichtung Limburg abbog und zunächst in den Grünstreifen geriet. Kurz darauf kam es zur Kollision mit einem Leitpfosten und einem Vorfahrtsschild. Anschließend sei das Fahrzeug in Richtung eines Discounters in Oberbrechen gefahren und dort auf dem Parkplatz abgestellt worden. Die alarmierte Polizeistreife konnte auf dem Parkplatz zunächst weder das Fahrzeug noch die beschriebene Fahrerin antreffen. Die Unfallstelle wurde jedoch festgestellt und dokumentiert. Im Anschluss suchten die Beamten die Halteranschrift auf. Dort konnte der beschädigte Peugeot mit frischen Unfallschäden in einer offenen Garage festgestellt werden. Die 65- jährige Fahrerin wurde ebenfalls angetroffen. Diese stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Frau wurde durch die Polizeistreife zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht.

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