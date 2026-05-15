PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Rüttelplatte entwendet +++

Limburg (ots)

Rüttelplatte entwendet,

Limburg-Ahlbach, Jahnstraße, Mittwoch, 13.05.2026, 07:40 Uhr

(ro)In Limburg-Ahlbach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Rüttelplatte entwendet. Dies wurde der Polizei am Mittwochmorgen gemeldet. Die Täter näherten sich zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt einer Baustelle in der Jahnstraße und entwendeten eine Rüttelmaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem ließen sie einen Winkelschleifer und eine Schaufel aus einem Container mitgehen. Wie die Rüttelplatte abtransportiert wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung.

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