PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Supermärkte +++ Einbrecher erbeuten Bargeld +++ Bronzestatur entwendet +++ Falsche Polizeibeamte ohne Beute

Limburg (ots)

1. Einbrüche in Supermärkte,

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße und Weilburg-Waldhausen, Lindenstraße, Dienstag, 12.05.2026, 23:00 Uhr und Mittwoch, 13.05.2026, 01:00 Uhr

(ro)Gleich zwei Supermärkte in Beselich sowie Weilburg wurden in der Nacht zum Mittwoch von Einbrechern heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich die Täter gegen 23:00 Uhr einem Discounter in der Hauptstraße in Obertiefenbach und verschafften sich gewaltsam über das Dach Zutritt zum Kassenbereich. Weshalb sie dann unverrichteter Dinge wieder abzogen, ist noch unklar. In Waldhausen drangen Unbekannte gegen 01:00 Uhr ebenfalls über das Dach eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße ins Innere ein. Auch hier flüchteten sie ohne Beute. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Merenberg-Allendorf, Limburger Straße, Dienstag, 12.05.2026, 07:15 Uhr bis 09:15 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen haben Einbrecher in Merenberg-Allendorf Bargeld erbeutet. Zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr begaben sich die Täter zu einem Anwesen in der Limburger Straße und hebelten ein Fenster auf. Im Inneren stießen sie bei der Suche nach Wertvollem auf Bargeld und traten anschließend samt Beute die Flucht an. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Bronzestatur entwendet,

Runkel-Arfurt, Am Steinernen Haus, Dienstag, 12.05.2026, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine Bronzestatur in Runkel-Arfurt gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr einem Grundstück in der Straße "Am Steinernen Haus" und demontierten eine Bronzestatur, die als Briefkasten diente. Samt Beute suchten sie das Weite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung.

4. Falsche Polizeibeamte ohne Beute,

Weilmünster, Donnerstag, 07.05.2026

(ro)Die Polizei warnt nach immer wieder kehrenden Anrufen erneut vor Telefonbetrügern. In den jüngsten Fällen gaben sich die dreisten Täter als Polizeibeamte aus. So gingen am Donnerstag, insbesondere in Weilmünster, vermehrt Anrufe ein, die sich wie folgt anhörten: "Hier ist Herr Kowalsky vom Polizeipräsidium Weilburg. Es wurde eine Einbrecherbande festgenommen. In diesem Zusammenhang sind wir auf Ihre Kontaktdaten gestoßen, da die Festgenommenen wohl auch bei Ihnen zuschlagen wollten. Haben Sie Wertgegenstände zu Hause? Wenn ja, übergeben Sie diese lieber an die Polizei, damit Ihr Hab und Gut sicher ist."

Der oben dargestellte Sachverhalt war von vorne bis hinten erlogen. Glücklicherweise fiel keiner der Angerufenen auf diese Betrugsmasche herein. Insgesamt sind der Polizei bislang sieben Anrufe dieser Art bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

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