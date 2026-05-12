PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann onaniert auf Parkplatz +++ Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall +++ Einbrecher scheitern an Fensterscheibe

Limburg (ots)

1. Mann onaniert auf Parkplatz,

Limburg, Höhenstraße, Montag, 11.05.2026, 20.20 Uhr

(da)Am Montagabend fiel in Limburg ein Exhibitionist auf. Gegen 20.20 Uhr befanden sich mehrere Frauen mit ihrem Auto auf einem Parkplatz in der Höhenstraße. Sie bemerkten einen Mann, der sich ihrem Auto näherte. Während er auf die Frauen zukam, soll er an seinem Glied manipuliert und onaniert haben. Die Frauen ergriffen mit ihrem Auto die Flucht, konnten aber noch beobachten, wie der Mann in Richtung Dietkirchen davonlief. Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen. Er war etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte dunkelbraune, kurze Haare sowie ein mitteleuropäisches Aussehen. Bei der Tat war er schwarz gekleidet und trug eine Schiebermütze. Mögliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall, Waldbrunn, Friedhofsweg, Montag, 11.05.2026, 13 Uhr

(da)Am Montag kam es in Waldbrunn zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße 3278 von der Kirchgasse in Richtung Hintermeilingen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Fahrer auf dieser Strecke einen medizinischen Notfall und geriet mit seinem Fahrzeug mehrfach in die Schutzplanke. Als er in den Friedhofsweg abbog, fuhr er noch in den Zaun des Friedhofs und touchierte ein weiteres Auto, bevor er zum Stehen kam. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

3. Einbrecher scheitern an Fensterscheibe, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Dienstag, 12.05.2026, 06:00 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagmorgen kam es in Limburg zu einem Einbruchsversuch in einen Kiosk. Eine unbekannte Person schlug gegen 06:00 Uhr mehrfach gegen die Fensterscheibe des Gebäudes in der Ste.-Foy-Straße, um dieses anschließend zu betreten. Trotz mehrerer Versuche gelangte der Täter nicht an sein Ziel, sodass er unverrichteter Dinge die Flucht antrat.

Zeuginnen und Zeugen der tat wenden sich bitte an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

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