PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft +++ Diebstahl aus Wohnhaus +++ In Keller eingebrochen

Limburg (ots)

1. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Weilburg, Auf dem Dill, Freitag, 08.05.2026, 06:45 Uhr

(lr) Am frühen Montagmorgen wurde in Weilburg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte gegen 06:45 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Straße "Auf dem Dill" auf. Daraufhin durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Schmuck sowie eine Kamera. Außerdem versprühte er den Inhalt eines Feuerlöschers im Haus. Dank einer Überwachungskamera kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: Er ist männlich, hat schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen beigen Pullover, kombiniert mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Die Polizeistation in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft, Limburg, Bahnhofstraße, Montag, 11.05.2026, 04:00 Uhr

(lr) Montagnachts versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Limburg einzubrechen. Zwei Einbrecher machten sich gegen 04:00 Uhr mit unbekanntem Werkzeug an der Schaufensterscheibe des Juweliers in der Bahnhofstraße zu schaffen. Dabei wurden sie jedoch von einem Zeugen entdeckt, weshalb sie den Versuch abbrachen und über einen Verbindungsweg Richtung dem Platz "Plötze" flüchteten. Unmittelbar danach befuhr ein dunkler Kombi die Fleischgasse in Richtung Frankfurter Straße. Durch den aufmerksamen Zeugen können die Täter wie folgt beschrieben werden: Beide männlichen Täter sind ungefähr 180cm groß und trugen zur Tatzeit eine blaue Jeans, kombiniert mit einer hellgrauen bzw. einer dunklen Jacke.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Wohnhaus,

Hadamar, Niederhadamar, An der Bildeiche, Samstag, 09.05.2026, 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr

(lr) Am Samstagnachmittag kam es im Hadamarer Stadtteil Niederhadamar zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr Zugang zu dem Haus in der Straße "An der Bildeiche". Daraufhin entwendeten sie einen Schmuckkoffer und machten sich mit ihm in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. In Keller eingebrochen,

Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Freitag, 08.05.2026, 18:00 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, 08:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Limburg eingebrochen. Unbekannte Täter versuchten zuvor ein Garagentor zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Anschließend öffneten sie zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr gewaltsam mehrere Kellerabteile in dem Haus in der Heinrich-von-Kleist-Straße und ließen aus einem Abteil Werkzeuge mitgehen.

Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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