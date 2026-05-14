PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Polizeifahrzeuge der Bundespolizei beschädigt+++

Limburg (ots)

1. Polizeifahrzeuge der Bundespolizei beschädigt, Limburg a.d. Lahn, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 13.05.2026, 23:00 Uhr

(tt)Am Mittwochabend kam es am Bahnhof Limburg zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen der Bundespolizei. Ein 51-jähriger Mann wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, wie er die Heckscheibenwischer sowie einen Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigte und mehrfach gegen ein Fahrzeug schlug. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Während der Festnahme leistete der Mann Widerstand und versuchte, sich aus seiner Lage zu befreien. Augenscheinlich befand sich der 51-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde daraufhin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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