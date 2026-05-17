PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verstoß Waffengesetz und Widerstand+++Mehrere Körperverletzungen auf Weinfest+++Mülltonnen angezündet+++Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt beleidigt und bedroht+++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

1.

Verstoß Waffengesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte

Weilburg-Odersbach, Am Steinbühl,

Samstag, 16.05.2026, 07:10 Uhr

(DM) Am Samstagmorgen, dem 16.05.2026, gegen 07:05 Uhr hörte ein Jagdpächter in Weilburg-Odersbach ein Schussgeräusch am Waldrand im Bereich der Jugendherberge. Nachdem der Jagdpächter die Polizei verständigt hatte, konnte er eine Person wahrnehmen, welche aus dem betroffenen Bereich in Richtung Ortsmitte ging. Die Person konnte kurz darauf durch eine Streife in der Ortsmitte von Odersbach angetroffen und kontrolliert werden. Während der Durchsuchung riss sich die Person los und griff nach einer Schusswaffe, welche sie im vorderen Hosenbund stecken hatte. Die Person konnte durch die Streife überwältigt und festgenommen werden. Dabei kam es zu keiner Schussabgabe. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine scharfe, geladene Pistole.

Gegen den 18 Jahre alten Beschuldigten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

2.

Mehrere Körperverletzungen auf dem Weinfest

Weilburg, Neugasse und Langgasse / Über dem Hainberg,

Freitag, 15.05.2026, 23:00 Uhr bis Samstag, 16.05.2026, 00:30 Uhr und Sonntag, 17.05.2026, 00:58 Uhr

(DM) Während des Weilburger Weinfestes kam es zu mehreren Körperverletzungen.

Ein 18 Jahre alter Geschädigter befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Weinfest in Weilburg und ging mit einem Freund an einer Personengruppe vorbei. Er wurde dann aus dieser Personengruppe heraus angesprochen und augenblicklich von mehreren Personen umzingelt. Nach einem kurzen Wortgefecht bekam der Geschädigte von einer unbekannten Person von hinten einen Schlag seitlich ins Gesicht und als er sich dann umdrehte noch einen Schlag direkt auf die Nase. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb mit stark blutender Nase zurück.

Ein 21- Jahre alter Geschädigter ging am frühen Sonntagmorgen mit seinen beiden Hunden spazieren, als er im Bereich der Langgasse eine Schlägerei sah. Er meldete dies umgehend der Polizei und beobachtete das Geschehen weiter. Als dann aber auf eine am Boden liegende Person eingetreten wurde, ging der Geschädigte dazwischen und wollte die Angreifer stoppen. Der Geschädigte wurde dann jedoch von einer anderen, männlichen Person angegangen. Die Person soll zunächst eine Schusswaffe auf die Hunde und dann auf den Geschädigten gerichtet haben. Zudem wurde der Geschädigte durch den Täter beleidigt und bekam von diesem einen Tritt gegen den Oberschenkel. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung konnte der Täter im Rahmen der Fahndung durch eine Streife der Polizei festgenommen werden. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

3.

Mülltonnen angezündet

Hadamar-Niederzeuzheim, Schulstraße, Grundschule,

Samstag, 16.05.2026, 20:24 Uhr

Am Samstagabend brannten vier Mülltonnen auf dem Schulhof der Grundschule in Hadamar-Niederzeuzheim.

Eine Anwohnerin meldete am Samstag, dem 16.05.2026, um 20:24 Uhr brennende Mülltonnen auf dem Schulhof. Beim Eintreffen der Polizei waren die Mülltonnen bereits durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht worden. Auf Grund von Zeugenaussagen wurden zwei Beschuldigte ermittelt. Ein 11 Jahre altes Mädchen sowie ein 22 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg hatten Papier angezündet und dieses in eine der Mülltonnen geworfen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

4.

Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt beleidigt und bedroht

Gemarkung Merenberg, B 49, Fahrtrichtung Limburg,

Sonntag, 17.05.2026, 02:20 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert, der die eingesetzten Beamten sodann beleidigte und bedrohte.

Einer Streife der Polizeistation Limburg fiel am Sonntag, dem 17.05.2026, um 02:20 Uhr, ein Pkw auf der B 49 auf, der unter anderem in deutlichen Schlangenlinien gefahren wurde. Auf Anhaltezeichen reagierte der Pkw-Fahrer zunächst nicht, hielt dann aber doch, circa drei Kilometer weiter, am Fahrbahnrand an. In der Atemluft des 39 Jahre alten Mannes aus dem Westerwaldkreis stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Im Verlauf der Sistierung des Mannes zur Polizeistation in Limburg, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde, beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten mehrfach. Er muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

5.

Verkehrsunfallflucht in Beselich

Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße, Parkplatz eines Einkaufsmarktes,

Samstag, 16.05.2026, 14:20 Uhr bis 14:50 Uhr

(DM) Am Samstag, dem 16.05.2026, zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Obertiefenbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte stellte seinen weißen Pkw, Chevrolet, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes ab und ging einkaufen. Als er nach circa 30 Minuten zu seinem Pkw zurückkam, stellte er Beschädigungen in Form von Dellen und Kratzern an der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden am Pkw beträgt circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeistation in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 zu melden.

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