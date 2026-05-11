Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 32-Jähriger leistet Widerstand bei Vollstreckung eines Haftbefehls in Schwerin

Schwerin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.05.2026 kam es in der Schweriner Innenstadt im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls zu Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Polizeibeamte. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei verletzt.

Gegen 02:30 Uhr stellten Polizeibeamte auf dem Markt einen 32-jährigen tunesischen Staatsangehörigen fest, der per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Als die Beamten den Mann mit dem Haftbefehl konfrontierten und die Festnahme durchführten, leistete dieser Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Während der Festnahme griff die 38-jährige ukrainische Lebensgefährtin des Mannes die eingesetzten Beamten mehrfach an und versuchte, die Maßnahmen zu verhindern. Ein Polizeibeamter erlitt dabei unter anderem einen Schlag ins Gesicht. Zur Unterbindung der fortwährenden Angriffe setzte eine unterstützend hinzugezogene Polizeibeamtin Reizstoff ein. Im weiteren Verlauf wurde die 38-Jährige durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Ein weiterer Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit störte die polizeilichen Maßnahmen wiederholt und filmte den Einsatz. Gegen ihn wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam.

Das zwischenzeitlich in sozialen Netzwerken veröffentlichte Video des Einsatzes ist ebenfalls Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird nun wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen sowie wegen möglicher Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz ermittelt. Zwei eingesetzten Polizeibeamten wurden leicht verletzt, sind mittlerweile aber wieder dienstfähig.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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