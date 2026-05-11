Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der A24- Pkw überschlägt sich mehrfach

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Wittenberg/ Stolpe (ots)

Auf der A24 hat sich am Morgen zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Zarrentin ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden, nachdem sich ihr Fahrzeug mehrfach überschlagen hatte.

Demnach soll nach aktuellem Erkenntnisstand gegen 06:45 Uhr der Fahrer eines VW beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 30-jähriger Pole sowie sein 36-jähriger weißrussischer Beifahrer, erlitten leichte Verletzungen durch im Fahrzeug gelagerte Zementsäcke, die in Folge des Unfalls aufplatzten. Sie wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zudem wurde der Kraftstofftank durch den Aufprall beschädigt, so dass Betriebsstoffe austraten. Durch die Untere Wasserbehörde wurden deshalb Erdaushubarbeiten veranlasst, die derzeit noch andauern. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn ist in Richtung Hamburg derweil noch halbseitig gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei geschätzten 25.000 Euro. Die Ermittlung zur genauen Unfallursache dauern an.

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