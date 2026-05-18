PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Korrektur zur Pressemitteilung von heute, 15:07 Uhr:

Limburg (ots)

Nr.1

Kollision in einer Kreuzung

Der 41-Jährige Fahrer des schwarzen Citroen A5 befuhr die B8 mit der Absicht weiter geradeaus in Richtung Limburg Stadt zu fahren. In der veröffentlichten Pressemitteilung wurde beschrieben, dass der Fahrer einen Abbiegevorgang vornahm. Dies ist falsch. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell