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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Korrektur zur Pressemitteilung von heute, 15:07 Uhr:

Limburg (ots)

Nr.1

Kollision in einer Kreuzung

Der 41-Jährige Fahrer des schwarzen Citroen A5 befuhr die B8 mit der Absicht weiter geradeaus in Richtung Limburg Stadt zu fahren. In der veröffentlichten Pressemitteilung wurde beschrieben, dass der Fahrer einen Abbiegevorgang vornahm. Dies ist falsch. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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