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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Holzhütte gerät in Brand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Dienstag beim Brand einer Holzhütte in Oberschmeien entstanden. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 14 Uhr über die brennende Hütte auf einem Grundstück am Ortsrand informiert. Obwohl die Wehrleute, die mit fünf Fahrzeugen anrückten, umgehend mit den Löscharbeiten begannen, brannte die Holzhütte zur Hälfte ab. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließen nicht aus, dass unsachgemäß entsorgte Asche das Feuer verursacht haben könnte.

Meßkirch

Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, am Gebäude der Schule in der Conradin-Kreutzer-Straße ein Fenster eingeworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge warfen die Vandalen einen Stein gegen die Scheibe. Diese splitterte, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Meßkirch, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Wald

Aufs Gas gedrückt

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laser haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Dienstagmorgen auf der L 195 Höhe Allmannshofen lediglich einen Verstoß festgestellt, der jedoch erhebliche Konsequenzen für den Betroffenen hat. Statt der erlaubten 80 km/h war der Autofahrer mit 138 km/h unterwegs. Auf ihn kommen nun rund 500 Euro Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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