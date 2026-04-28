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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb verletzt Passantin schwer.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (27.04.2026, 11:50 Uhr) entwendete ein unbekannter Mann in der Rossmann-Filiale in der Langen Straße mehrere Parfümflaschen und flüchtete nach einem Ansprechen durch eine Zeugin fußläufig in die Fußgängerzone. Unmittelbar vor dem Eingang des Drogeriemarktes rannte der Mann gegen eine Fußgängerin. Die 88-jährige Detmolderin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Schlosspark. Er wird wie folgt beschrieben: 

   - 20-30 Jahre alt
   - Schwarze Cap
   - Schwarzer Pullover mit Reißverschluss und Kapuze
   - Schlanke Figur

Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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