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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Fahrradwerkstatt.

Lippe (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh (26./27.04.2026) brachen unbekannte Täter in eine Fahrradwerkstatt in der Menkestraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Betrag Münzgeld. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.04.2026 – 12:00

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