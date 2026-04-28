POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Fahrradwerkstatt.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (26.04.2026) wurde ein 69-jähriger Mann in der Otto-Hahn-Straße Kreuzung Oerlinghauser Straße in Schötmar von einem unbekannten Täter ausgeraubt. Gegen 19:35 Uhr näherte sich der Unbekannte dem Senior von hinten, brachte ihn zu Fall und entriss ihm zwei Halsketten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in die Otto-Hahn-Straße . Der ...

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