POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Fahrradwerkstatt.
Lippe (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh (26./27.04.2026) brachen unbekannte Täter in eine Fahrradwerkstatt in der Menkestraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Betrag Münzgeld. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter (05231) 6090 zu melden.
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