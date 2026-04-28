POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Einbruchsversuch in Imbissrestaurant.

Lippe (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27.04.2026) verunfallte ein 39-jähriger Mann auf der Detmolder Straße und wurde dabei schwer verletzt. Gegen 00:11 Uhr fuhr der Mann aus Hiddenhausen mit seinem BMW in Fahrtrichtung Lage und kam etwa 100 Meter vor der Einmündung Oberes Land nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug durchfuhr einen Graben ...

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