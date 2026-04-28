POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Einbruchsversuch in Imbissrestaurant.
Lippe (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (26./27.04.2026) versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür eines Imbissrestaurants in der Hornschen Straße gewaltsam aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht. Verdächtige Beobachtungen melden Sie unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
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