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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Einbruchsversuch in Imbissrestaurant.

Lippe (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (26./27.04.2026) versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür eines Imbissrestaurants in der Hornschen Straße gewaltsam aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht. Verdächtige Beobachtungen melden Sie unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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