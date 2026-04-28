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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Juweliergeschäft.

Lippe (ots)

Mitte Januar (13.01.2026) betraten zwei unbekannte Tatverdächtige ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße und bedrohten die anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer sowie einer Schusswaffe. Die Tatverdächtigen forderten gegen 17:50 Uhr unter Vorhalt der Waffen die Herausgabe von Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld sowie Schmuck im Wert einer hohen fünfstelligen Summe zu Fuß in Richtung Schlosspark. Die Polizei Lippe fahndet nach einem richterlichen Beschluss mit Lichtbildern aus der Videoüberwachung nach den beiden Tatverdächtigen. Die Aufnahmen sind abrufbar unter: https://polizei.nrw/fahndung/202058

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Wer hat zum Tatzeitpunkt am Nachmittag des 13.01.2026 im Bereich der Bruchstraße oder in Richtung Schlosspark verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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