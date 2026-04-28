POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Gartenhütten einer Kindertagesstätte.

Lippe (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh (26./27.04.2026) brachen unbekannte Täter in eine Fahrradwerkstatt in der Menkestraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Betrag Münzgeld. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Lippe bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter ...

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