POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Gartenhütten einer Kindertagesstätte.
Lippe (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh (24.-27.04.2026) drangen unbekannte Täter in den Gartenbereich einer Kindertagesstätte in der Heidestraße ein. Die Täter überwanden einen Gartenzaun und beschädigten zwei Gartenhütten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise können Sie telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 richten.
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