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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mann erleidet bei Arbeitsunfall schwere Verletzungen

Amtzell (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände hat ein 60-Jähriger am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Der Mann war dabei, den Auflieger seines in einer Abladehalle abgestellten Sattelzugs zu entladen. Als er den Kippmechanismus betätigte, geriet das gesamte Gespann auf dem leicht abschüssigen Gelände aufgrund der Gewichtsverlagerung ins Rollen. Der 60-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Fahrerkabine befand, wollte durch die geöffnete Fahrertür in das Führerhaus des rollenden Lkw einsteigen, um diesen zu bremsen. Noch während er sich auf der Treppe zum Führerhaus befand, prallte der rollende Sattelzug gegen das Tor der Halle. Dabei wurde der 60-Jährige zwischen der Fahrertür und einem Pfeiler kurzfristig eingeklemmt. Beim Weiterrollen öffnete sich die Tür und der 60-Jährige fiel zu Boden. Glücklicherweise verkeilte sich das Gespann in diesem Moment an dem Hallengebäude und kam zum Stillstand. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 30.000 Euro beziffert. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und schließt nach jetzigem Kenntnisstand ein Fremdverschulden aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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