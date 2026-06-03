Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Ladendiebstahl zur Wehr gesetzt

Nach einem Ladendiebstahl am Dienstagmorgen in dem Lebensmittelgeschäft eines Einkaufzentrums in der Straße "Gänsbühl" hat sich ein 36-Jähriger zur Wehr gesetzt. Der Mann verstaute mehrere Packungen Müsli und 21 Dosen eines Energiedrinks in seinem Rucksack und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der 36-Jährige entledigte sich seines Diebesguts, als er von einem Angestellten gestoppt wurde, riss er sich los und flüchtete zu Fuß. Durch Videoaufzeichnungen konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg den Flüchtigen identifizieren. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ravensburg

Auf parkenden Pkw aufgefahren - Über 25.000 Euro Sachschaden

Über 25.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in der Tettnanger Straße entstanden. Ein 19 Jahre alter Suzuki-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge kurz vor 4.30 Uhr einem Dachs ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Suzuki war nach dem wuchtigen Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Allein der Sachschaden am BMW wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Grünkraut

Baum gefällt - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch an einem Fußgängerweg an der Scherzach im Bereich der Buchenstraße offenbar unbefugt einen Baum gefällt. Ein Zeuge vernahm gegen 0.30 Uhr entsprechende Schlaggeräusche. Als er den Geräuschen nachging, flüchtete eine noch unbekannte Person über den dortigen Bach und ein Feld hinweg. Der Baum blieb auf dem Feldweg liegen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die möglicherweise ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch im Allgäu / A96

Warnbake überfahren - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg gegen den noch unbekannten Fahrer eines silbernen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Der Fahrer war am Dienstag gegen 15.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs und erfasste laut Zeugen im Bereich einer Baustelle eine Warnbake. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Fahrer nicht. Personen, die weitere Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

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