Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2606127

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus / Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Samstag, 27. Juni 2026, gegen 13:30 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 2026, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Lahnstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Freitag, 26. Juni 2026, gegen 22 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni 2026, gegen 4:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Gymnasium an der Heinrichstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Kellertür Zutritt und durchsuchten verschiedene Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Kamera gestohlen.

In der Nacht auf Freitag, 26. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 5 Uhr in eine Konditorei an der Schimmelbuschstraße in Erkrath-Hochdahl eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendeten einen Tresor.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 29. Juni 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 1 und 4:30 Uhr in eine Lotto-Annahmestelle in einem Vollsortimenter an der Rheindorfer Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendeten Zigaretten.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell