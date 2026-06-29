Polizei Mettmann

POL-ME: Unter Alkoholeinfluss mit Pedelec gestürzt - 2606126

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Langenfeld (ots)

Ein 42-jähriger Langenfelder ist in der Nacht auf Montag, 29, Juni 2026, bei einem Alleinunfall mit einem Pedelec gestürzt und wurde dadurch schwer verletzt.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:10 Uhr war der 42-Jährige Langenfelder mit seinem Pedelec auf der Bahnstraße in Richtung Richrather Straße unterwegs. Zeugenangaben zufolge fuhr der Mann Schlangenlinien und verlor auf Höhe der Hausnummer 40 die Kontrolle über sein Pedelec. Er touchierte mit seinem Vorderreifen den Bordstein, wodurch er stürzte.

Der 42-Jährige wurde durch einen Ersthelfer vor Ort versorgt, bevor alarmierte Rettungskräfte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus zur stationären Versorgung brachten. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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