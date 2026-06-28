Polizei Mettmann

POL-ME: 52-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt - 2606125

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Langenfeld (ots)

Am Freitagmittag, 26. Juni 2026, wurde ein 52-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Überholvorgang in Langenfeld schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:55 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Van der Marke Ford Tourneo die Haus-Gravener-Straße aus Richtung Bonner Straße kommend. In Höhe der Einmündung zur Straße "Im Schwanenfeld" hatte sie die Absicht, nach links abzubiegen.

Im Abbiegevorgang wurde sie von einem nachfolgenden 52-jährigen Fahrer einer Piaggio überholt. Dieser stieß gegen den Ford Tourneo und stürzte. Schwer verletzt wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang

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