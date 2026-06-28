Polizei Mettmann

POL-ME: 48-Jähriger durch Pfefferspray verletzt - 2606122

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Velbert (ots)

Am Freitagmittag, 26. Juni 2026, griff in Velbert-Tönisheide ein unbekannter Angler einen 48-Jährigen mit Pfefferspray an, als dieser ihn wegen Fischwilderei stellen wollte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr hielt sich ein 48-jähriger Berechtigter am sogenannten "Schlammteich" auf, als er einen Angler erblickte. Da dieser sich auf einem Privatgelände aufhielt und bereits mehrere Fische geangelt hatte, erfragte der 48-Jährige den Anglerausweis.

Der Mann entfernte sich daraufhin mitsamt den Fischen in Richtung der Straße "Auf'm Angst", wo er mit einem Fahrrad fliehen wollte. Als der 48-Jährige sich ihm in den Weg stellte, wurde er nach eigenen Angaben mit Pfefferspray besprüht und verletzt.

Der flüchtige Angler konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 30 bis 35 Jahre alt - athletische Figur - schulterlange blonde Haare - Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einer kurzen Sporthose

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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