Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen - Unbekannte entwenden Leichtkraftrad vor Einkaufszentrum

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 24.05.2026 und Montag, 25.05.2026, in Laatzen ein Leichtkraftrad entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht in diesem Zusammenhang ein Foto des gestohlenen Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz stellte der Eigentümer sein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Yamaha am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Albert-Schweitzer-Straße in Laatzen ab. Als er am Folgetag gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Der Zeitwert des Leichtkraftrads wird auf rund 3.100 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Motorrades machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /dok, ms

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