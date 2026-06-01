Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Entwendeter Ford Ranger aufgefunden

Hannover (ots)

Der in der Nacht vom 21.05.2026 auf den 22.05.2026 aus einer Werkstatt in Hannover-Vinnhorst entwendete Ford Ranger ist wieder aufgefunden worden. Das Fahrzeug wurde durch den Geschädigten selbst aufgefunden.

Die Ermittlungen zum Diebstahl sowie zum Verbleib des ebenfalls entwendeten VW Multivan dauern weiterhin an.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die ursprüngliche Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6283905 angepasst und die Veröffentlichung der Fotos des aufgefundenen Fahrzeugs eingestellt. /dok, ms

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