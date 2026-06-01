Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenheide: Drei Verletzte bei Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Vahrenheide sind am Freitagmorgen, 29.05.2026, drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Autos waren auf dem Kugelfangtrift in Höhe der Vahrenwalder Straße zusammengestoßen. Da die Ursache des Unfalls unklar ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren ein 72-jähriger Hannoveraner mit einem Toyota und eine 31-jährige Hannoveranerin mit einem BMW gegen 09:20 Uhr hintereinander den Kugelfangtrift in Richtung Industrieweg.

Im Kreuzungsbereich zur Vahrenwalder Straße fuhr die 31-Jährige mit ihrem BMW auf den Toyota des 72-Jährigen auf. Dabei wurden die BMW-Fahrerin, der Toyota-Fahrer sowie eine 48-jährige Mitfahrerin im Toyota leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 48-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Um den genauen Unfallhergang aufzuklären sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms

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