Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Laatzen wieder da und wohlauf

Hannover (ots)

Ein seit Samstag, 30.05.2026, vermisster Mann aus Laatzen ist wieder da. Ein Zeuge entdeckte den 47-Jährigen und informierte die Polizei. Dem Mann ist wohlauf. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem ihm beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

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