Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Opfer zu Gewalttat in hannoverscher Innenstadt im Krankenhaus verstorben - Polizei ermittelt nun wegen Totschlags

Hannover (ots)

Drei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der hannoverschen Innenstadt ist das Opfer am Freitag, 29.05.2026, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Aufgrund dessen ermittelt die Polizei nun wegen Totschlags gegen den Tatverdächtigen, der bereits kurz nach der Auseinandersetzung festgenommen werden konnte.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6282076

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