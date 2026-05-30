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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Opfer zu Gewalttat in hannoverscher Innenstadt im Krankenhaus verstorben - Polizei ermittelt nun wegen Totschlags

Hannover (ots)

Drei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der hannoverschen Innenstadt ist das Opfer am Freitag, 29.05.2026, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Aufgrund dessen ermittelt die Polizei nun wegen Totschlags gegen den Tatverdächtigen, der bereits kurz nach der Auseinandersetzung festgenommen werden konnte.

Die ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6282076

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hannover
Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker
Telefon: 0511 347-3106
E-Mail: STH-B-Pressestelle@justiz.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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