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POL-H: Berenbostel: Dodge Ram von Grundstücksauffahrt entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 28.05.2026, und Freitag, 29.05.2026, einen Pick-up in Garbsen-Berenbostel entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen Dodge Ram 1500 LTD von einer Grundstücksauffahrt an der Danziger Straße. Der Pick-up eines 55-Jährigen war dort zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 08:45 Uhr, abgestellt. Auffällig an dem Fahrzeug ist eine, über der Ladefläche installierte Dachbox, welche zu einem Dachzelt geöffnet werden kann.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Danziger Straße / Tilsiter Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Dodge Ram 1500 LTD geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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